SASSUOLO, BERARDI: "PRONTO A LASCIARE IL SASSUOLO"

12/05/2019

A 24 anni Berardi è pronto per una nuova avventura: "Io mister 50 milioni qualche anno fa? Non parlo di cifre, ma a quei tempi non ero pronto - spiega in un'intervista alla Gazzetta dello Sport -. Per questo ho scelto di restare qui e non sento di aver perso tempo. Adesso mi sento contento di me stesso: anzitutto perché sono più completo e non sono più una testa calda". Sul futuro: "Il primo obiettivo era definire il mio percorso di maturazione: fatto. Cambiare mi resta difficile ma non mi spaventa più, lo farei. Il prossimo obiettivo è giocare in Europa, ma in un club dove io possa sperare di essere utilizzato tanto, se non sempre. Quella è la mia priorità. Io interista? Se arriverà un’offerta, che sia del Milan o di un altro club, la valuterò con il mio club. E se sentirò che è la proposta giusta, da prendere al volo, stavolta al Sassuolo dirò: la prendo".