SAMPDORIA, BERARDI NEL MIRINO

06/07/2019

La Sampdoria pensa a Domenico Berardi per rinforzare il proprio reparto offensivo, ma il Sassuolo non sembra avere la minima intenzione di lasciar partire il classe 1994. Stando a quanto riporta TMW, infatti, la Sampdoria ha fatto l’ennesimo tentativo per l’attaccante neroverde, ma il club emiliano ha risposto ancora una volta picche.