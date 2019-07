SAMP SU VERDI: PRONTI 20 MILIONI

16/07/2019

La Sampdoria lancia l'offensiva per l'attaccante del Napoli Simone Verdi e avrebbe preparato 20 milioni per acquistare il giocatore che piace moltissimo al neo tecnico Eusebio Di Francesco. Una cifra importante per il 27enne, che è in cima alla lista dei dirigenti doriani per rinforzare la linea offensiva.