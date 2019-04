SAMP, L'ATLETICO VUOLE ANDERSEN

22/04/2019

Domenica con la Lazio può essere l'ultima chance per l'Europa League ma intanto i gioielli della Sampdoria sono sempre di più oggetto del desiderio di molti club. Il pezzo pregiato è il difensore centrale Joachim Andersen che sembrava essere destinato al Tottenham per una cifra intorno ai 40 milioni ma dalla Spagna il quotidiano AS parla di un interessamento fortissimo da parte del Real Madrid.