SAMP, INCONTRO FERRERO-GIAMPAOLO

17/05/2019

Sarà probabilmente a Roma l'incontro tra il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo e la dirigenza blucerchiata col presidente Massimo Ferrero in testa. Non è ancora stata fissata la data ma il vertice dovrebbe essere in agenda nei primi giorni della prossima settimana. Giampaolo ha ancora un anno di contratto e da parte di Ferrero ci sarebbe la volontà di allungare ancora l'intesa arrivando fino al 2022. Ma il tecnico vuole soprattutto garanzie dal punto di vista tecnico: cioè mantenere l'ossatura della squadra senza vendere ogni anno i migliori giocatori. Nelle scorse settimane Giampaolo aveva parlato di alzare l'asticella, pronto anche a restare fermo un anno piuttosto di disputare una stagione nell'anonimato. In caso di addio di Giampaolo per la panchina blucerchiata si fanno i nomi di Stefano Pioli, Roberto Donadoni e Leonardo Semplici. Ma c'è anche Eusebio Di Francesco tra i papabili.