ROMERO, PERINETTI "FRENA" LA JUVE

26/03/2019

Cristian Romero è ormai destinato alla Juve, ma il Genoa prova a frenare la trattativa. "I bianconeri sono stati i primi a vederlo all'opera e hanno notato la sua personalità - ha spiegato a MC Sport il direttore generale dei rossoblu, Giorgio Perinetti -. La Juventus si è mossa subito per il ragazzo e se mi chiedete dove andrà Romero dico probabilmente alla Juventus ma non so quando". " Credo che l'anno prossimo vedremo ancora Romero nel Genoa perché un altro campionato qua non può che fargli bene, ma nel calcio mai dire mai", ha aggiunto.