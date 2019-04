ROMA, RANIERI: "SONO L'ALLENATORE FINO A FINE STAGIONE POI SI VEDRA'"

25/04/2019

"Non mi sono mai proposto in vita mia, non l'ho mai fatto. Mi sento l'allenatore della Roma fino alla fine del campionato, dopo Dio vedrà e provvederà". Lo ha detto il tecnico della Roma Claudio Ranieri a proposito del proprio futuro in conferenza stampa in vista della partita con il Cagliari. "Mi hanno chiamato in un momento di necessità - ha aggiunto - Io da tifoso della Roma ho accettato a scatola chiusa questa parta di stagione".