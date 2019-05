ROMA, PER LA PORTA PIACE VLACHODIMOS

23/05/2019

Robin Olsen ha deluso le aspettative della Roma e i giallorossi stanno cercando un nuovo portiere per la prossima stagione. In particolare avrebbero puntato gli occhi su Odisseas Vlachodimos. L'estremo difensore del Benfica in 50 presenze stagionali ha collezionato ben 19 clean sheet. Numeri che hanno attirato l'attenzione della Roma.