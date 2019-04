ROMA, LOS ANGELES TENTA DE ROSSI

04/04/2019

Anche a 35 anni suonati Daniele De Rossi continua a piacere molto all'estero e in particolare in MLS, da dove negli ultimi giorni, come rivela 'Il Tempo', è arrivata l'ennesima offerta per cercare di strappare il centrocampista alla Roma: a recapitarla è stato il Los Angeles FC, club da non confondere con i Galaxy di Ibrahimovic. Il contratto di De Rossi, rinnovato un paio d'anni fa, va in scadenza il prossimo 30 giugno e a fine stagione giocatore e club parleranno per decidere cosa riserverà il futuro al capitano giallorosso.