ROMA-INTER, 'DERBY' PER ANDRE GOMES

09/05/2019

Derby italiano Inter-Roma per Andre Gome. Lo scrivono i media inglesi, secondo cui la buona stagione all'Everton avrebbe fatto rialzare le quotazioni del centrocampista portoghese ex del Barcellona. Per le due squadre italiane c'è da vincere, però, la concorrenza dell'Arsenal che potrebbe consentire al giocatore di rimanere in Premier League.