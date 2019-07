ROMA, IDEA MARIANO DIAZ

05/07/2019

Dopo Paul Lopez la Roma prova a fare ancora 'shopping' in Spagna. Secondo quanto riferisce AS, il club giallorosso avrebbe chiesto al Real Madrid informazioni di Mariano Diaz. L'attaccante brasiliano, arrivato lo scorso anno dal Lione, è uno dei sicuri partenti dalla Casa Blanca insieme a Dani Ceballos (vicino al Tottenham), Marcos Llorente e Mateo Kovacic (già ceduto al Chelsea). Dopo gli oltre 300 milioni spesi per gli acquisti fra gli altri di Hazard e Jovic, il Real deve fare cassa e per questo sta cercando di 'piazzare' gli esuberi. La Roma ha chiesto Mariano in prestito, mentre Florentino Perez vuole una cessione a titolo definitivo. Sulle tracce del giocatore c'è anche il Tottenham, dove però troverebbe meno spazio vista la presenza di un certo Harry Kane in attacco.