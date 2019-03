ROMA, HERRERA SI ALLONTANA

14/03/2019

A gennaio era stato molto vicino alla Roma, ma ora il futuro di Hector Herrera, centrocampista del Porto in scadenza di contratto, sembra poter essere ancora in Portogallo. “Dipenderà dalla volontà sia della società sia del ragazzo - ha detto Pinto Da Costa, presidente del Porto, ai microfoni di A Bola - Noi faremo di tutto per trattenere Hector, ma al momento non possiamo dire altro. Ci sono notizie che vengono messe in giro con intenzioni precise. Sappiamo tutto e proveremo a difenderci anche da questo“.