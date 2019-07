ROMA, EL SHAARAWY PARTE PER LA CINA

07/07/2019

Stephan El Shaarawy in partenza per la Cina: andrà allo Shanghai Shenhua. "Ringrazierò sempre i tifosi della Roma per questi anni insieme. Anche tutte le persone che hanno lavorato nella Roma le ringrazierò sempre. Il ct dell’Italia Mancini? Non l'ho sentito" le parole raccolte dal Tempo.