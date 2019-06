ROMA: EL SHAARAWY DICE NO ALLO SHANGHAI SHENHUA

27/06/2019

Si blocca la trattativa per il trasferimento di Stephan El Shaarawy in Cina allo Shangai Shenua. Nei giorni scorsi, infatti, si era parlato di un’offerta di circa 15 milioni di euro l’anno per il Faraone. Secondo quanto riporta Gazzetta.it, però, ci sarebbe stato uno stop: pare che i rappresentanti del calciatore – pur soddisfatti dell’ingaggio proposto avrebbero avanzato richieste ritenute inaccettabili, fra cui quella di avere parola sull’allenatore e lo staff tecnico. Ora, dunque, per El Shaarawy potrebbero riaprirsi le porte per un rinnovo di contratto con la Roma