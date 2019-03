ROMA, DZEKO VIA A GIUGNO

19/03/2019

Secondo il Corriere dello Sport in edicola, la Roma non sarebbe soddisfatta del rendimento offerto da Dzeko in questa stagione (solo 12 gol) e neanche di alcuni suoi atteggiamenti (spesso troppo nervoso e litigioso), motivi per cui il club giallorosso non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare il contratto dell'attaccante, che è in scadenza nel 2020. Il bosniaco piace molto in Premier League (Everton e West Ham), ma preferirebbe restare in Italia: l'Inter avrebbe fatto un sondaggio.