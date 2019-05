ROMA-DE ROSSI, È GELO SUL RINNOVO

08/05/2019

Daniele De Rossi ha lavorato sul campo anche nel giorno di riposo ed è ormai pronto per quella che potrebbe essere la sua ultima partita contro la Juve, la penutlima partita all’Olimpico, una delle ultime tre prima di dire addio alla Roma. Tra il capitano e la dirigenza giallorossa non risulta infatti nessun incontro in agenda per discutere il prolungamento dell’accordo, in scadenza il prossimo 30 giugno.