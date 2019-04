RENNES, NIANG VUOLE RESTARE: "TORINO NON FA PER ME"

28/04/2019

Indietro non vuole tornare. Rennes è la sua nuova casa, dove vince e vuole continuare a far bene. M’Baye Niang, in prestito dal Torino, non ha nessuna intenzione di cambiare di nuovo maglia e lo fa sapere dopo aver vinto la Coppa di Francia contro il Psg: “Torino non è il posto giusto per me”. Servono una quindicina di milioni per il riscatto e il presidente del club bretone, Olivier Letang, ha detto: “Lui sta bene con noi, parlerò con i dirigenti del Torino”.