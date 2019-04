REAL, ZIDANE VUOLE SANCHO

25/04/2019

Jadon Sancho, giovane stella del Borussia Dortmund, è il nome nuovo accostato al Real Madrid per la prossima stagione. Secondo quanto riporta la 'Bild' Zinedine Zidane avrebbe inserito anche l'esterno offensivo inglese nella lista della spesa per rinforzare il club in estate. Nonostante la giovane età, Sancho in questa stagione ha già messo a segno 12 reti e 18 assist in 39 gare. L'eventuale acquisto del calciatore 19enne si inserirebbe nella recente politica del club di prelevare giocatori giovani, come già avvenuto con Vinicius, Rodrygo e Brahim.