REAL, ZIDANE: "VOGLIO CHE VARANE RESTI"

02/04/2019

"Varane? Non ne abbiamo parlato ma sì, il mio desiderio è di tenerlo. Questo è sicuro". Così Zinedine Zidane ha risposto in conferenza stampa a una domanda sulle tante voci che girano circa un possibile addio del forte difensore francese Raphael Varane. Secondo la stampa spagnola, Varane, sotto contratto fino al 2022, avrebbe comunicato al club la sua intenzione di andare via per fare una nuova esperienza. "Al momento, è nel miglior club del mondo e lo sa. È ancora giovane, è qui da molto tempo e sta facendo le cose per bene. Lo vedo tranquillo e a me non ha detto nulla", ha aggiunto il francese.