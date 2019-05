REAL, ZIDANE: "NON PARLO PIÙ DI POGBA FINCHÈ NON SARÀ NOSTRO"

04/05/2019

L'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, durante in conferenza stampa di vigilia del match col Villarreal ha parlato anche di mercato: "Ci saranno tanti cambiamenti nella rosa, ma allo stesso tempo molti dei giocatori attuali resteranno qui. Pogba? Lo conosco bene, ma oggi è un giocatore dello United. A fine stagione vedremo cosa succederà. Non parlerò più di Pogba finché non sarà un nostro calciatore".