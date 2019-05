REAL SU KOULIBALY E DE LIGT AL POSTO DI RAMOS

25/05/2019

Sergio Ramos medita di lasciare il Real Madrid e il club inizia a guardarsi intorno alla ricerca del sostituto. Secondo 'As', i Blancos andranno alla ricerca di un difensore di alto livello perché presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione con i soli Varane, Militao, Nacho e Vallejo potrebbe essere un rischio vista la debolezza difensiva mostrata quest'anno. Nella lista dei desideri madrileni tra i primi posti c'è il centrale del Napoli Kalidou Koulibaly, valutato sui 70 milioni di euro. L'altro obiettivo e' il 19enne capitano dell'Ajax Matthijs De Ligt: l'operazione non è facile, visto che in pole sembra esserci il Barcellona e l'agente del giocatore, Mino Raiola, non è in buoni rapporti con la dirigenza del Real.