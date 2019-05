REAL, SARÀ KOULIBALY L'EREDE DI SERGIO RAMOS?

24/05/2019

In casa Real si parla di un clamoroso addio di Sergio Ramos e tra i nomi che circolano per prendere il posto dello spagnolo c'è anche Kalidou Koulibaly. Un obiettivo caldo per il Real Madrid, anche se la valutazione da 120 milioni di euro è considerata alta da Florentino Perez. Aurelio De Laurentiis spara alto, ma Koulibaly è quei soldi li vale.