REAL MADRID, NO A MBAPPE': C'E' HAZARD

27/03/2019

Dalla Francia assicurano che il Real Madrid è pronto a fare follie per Kylan Mbappé, tentando il Psg con 280 milioni, ma la stampa catalana frena. Secondo 'Mundo Deportivo', che cita fonti vicine al club, i Blancos non si stanno muovendo per il fuoriclasse francese, che considerano un'operazione praticamente impossibile. Il Psg non intende venderlo e non ne ha la necessità, dopo la recente sentenza favorevole del Tas sulla questione dei fair play finanziario. Inoltre, lo stesso nazionale Bleus non ha dato segnali di voler cambiare aria. Le fonti di cui sopra indicano come vero obiettivo del Real e come arrivo "molto probabile" Eden Hazard del Chelsea, giocatore espressamente richiesto da Zinedine Zidane alla dirigenza madrilena. Il belga, legato ai londinesi fino al 2020, peraltro, non ha mai nascosto il desiderio di sbarcare un giorno al Bernabeu.