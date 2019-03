REAL-HAZARD, C'È L'ACCORDO

23/03/2019

Centoquindici milioni al Chelsea, un quinquennale da 16 e mezzo al giocatore: sarebbero queste le cifre che metterebbe d'accordo Eden Hazard e il Real Madrid, pronto a portare la prossima estate al Bernabeu il talentuoso centrocampista offensivo belga. Per la stampa iberica ('Ok Diario') e britannica ('Sun') l'intesa tra le parti sarebbe già stata raggiunta (per la testata spagnola sarebbe stato decisivo un colloquio tra Zidane e il 28enne belga) e toccherebbe adesso a Florentino Perez cercare di convincere il Chelsea. Il contratto per Hazard con il il club di Abramovich scade alla fine della prossima stagione e fino ad ora non è stato prolungato. Sull'operazione pesa poi il blocco del mercato imposto dalla Fifa al club londinese (che ha già presentato ricorso) per aver violato le regole sul trasferimento di giovani calciatori minorenni e questo potrebbe indurre Abramovich a cedere il giocatore per non perderlo a parametro zero a giugno 2020: 98 milioni di sterline (115 milioni di euro al cambio) sarebbe la cifra richiesta dai Blues.