REAL-HAZARD A GIORNI

19/04/2019

A giorni Eden Hazard diventerà il terzo acquisto del Real Madrid per la stagione 2019-2020. Lo sostiene il quotidiano spagnolo 'Marca', aggiungendo l'ala del Chelsea a Rodrygo e Militao. Manca poco per l'ufficializzazione del belga. L'accordo tra le tre parti è ormai in fase molto avanzata, dopo un lavoro di limatura che va avanti da mesi e si chiuderà per una cifra vicina ai 100 milioni di euro.. Per la firma sul contratto si attende solo che il Chelsea concluda la stagione, che lo vede ancora in corsa in Europa League ed a caccia di un posto nella prossima Champions.