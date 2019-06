PSG, PRONTO L'ASSALTO A DONNARUMMA

19/06/2019

Leonardo potrebbe 'portare via' alla sua ex squadra, il Milan, Gigio Donnarumma. Il ds del Psg sarebbe infatti disposto a offrire al portiere rossonero un ingaggio da 8 milioni di euro (due milioni in più di quelli attualmente percepiti). Per riuscire a strappare l'estremo difensore al club di via Aldo Rossi i transalpini dovrebbero versare almeno 60 milioni.