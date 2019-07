PSG, LEONARDO: "MBAPPÉ, NIENTE PROMESSE"

10/07/2019

"Non faccio mai promesse, non sono io quello che fa tutto in questo club". Il direttore sportivo del Psg Leonardo in un'intervista a 'Le Parisien' non se la sente di promettere il rinnovo di contratto di Kylian Mbappe', in scadenza nel 2022. "E' molto importante per noi, questo non si discute - ha aggiunto il dirigente brasiliano - Al raduno di lunedi' e' arrivato con un bell'atteggiamento, sorridente. E' importante avere in squadra un calciatore come lui, giovane e sorridente. Se continua cosi' per 15 anni, arrivera' ai livelli di Messi e Ronaldo".