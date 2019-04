PSG, DRAXLER: "NEYMAR E MBAPPÈ RESTANO"

13/04/2019

Da giorni ormai a Parigi si parla con insistenza del futuro di Neymar e Mbappé, ma il centrocampista tedesco del Paris Saint-Germain, Julian Draxler, non ha dubbi sul futuro dei suoi due compagni di squadra: "Non sono io il ds del Psg - ha detto intervistato da Canal + Sport - ma se me lo chiedete credo che Neymar e Mbappé resteranno qui. Il loro lavoro a Parigi non è finito, per questo penso che resteranno ancora"