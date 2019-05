PSG, CAVANI: "RITORNO A NAPOLI? VORREI RISPETTARE IL CONTRATTO"

19/05/2019

"Un ritorno a Napoli? Non dico nulla. La prima cosa è rispettare il mio contratto. Mi piace questo club, questa città, sono felice con la mia famiglia. Non dipende solo da me, ma mi piacerebbe rimanere e finire il mio contratto". Ai microfoni di Canale+, Edinson Cavani esprime la volontà di restare al Psg.