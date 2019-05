PRES. EMPOLI: "DI LORENZO-NAPOLI? PREMATURO"

02/05/2019

L'asse di mercato tra Napoli ed Empoli è sempre caldo. Il presidente dei toscani, Fabrizio Corsi, ne ha parlato sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Per Di Lorenzo non c'è nulla con il Napoli da parte nostra. Sono chiacchiere, non so se il club azzurro abbia sentito il suo procuratore. Poi magari queste chiacchiere possono diventare qualcosa di concreto, ma è un discorso prematuro".