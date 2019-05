PORDENONE: TESSER HA RINNOVATO

03/05/2019

Dopo aver conquistato la sua prima storica promozione in Serie B, il Pordenone ha annunciato che Attilio Tesser guiderà la squadra anche nella prossima stagione. Il tecnico ha rinnovato, infatti, fino al 30 giugno 2021 il contratto in scadenza il 30 giugno 2020. "Sono felicissimo di proseguire il percorso iniziato lo scorso luglio. La promozione in B è un risultato straordinario, quanto meritato per il lavoro svolto da società, squadra e staff. Un premio per tutta la comunità pordenonese, che ci è sempre stata vicina e sta vivendo un sogno bellissimo" ha commentato l'allenatore.