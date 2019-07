PETER CROUCH SI RITIRA

12/07/2019

L'attaccante inglese Peter Crouch ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Il 38enne ha collezionato 468 partite in Premier League vestendo le maglie di Tottenham, Aston Villa, Southampton, Liverpool, Portsmouth, Stoke City e Burnley. In totale ha realizzato 108 gol nel massimo campionato inglese, di cui 53 di testa, e fornito 58 assist. In carriera anche 22 gol in 42 presenze con la nazionale inglese.