PARMA, IL TECNICO D'AVERSA RINNOVA FINO AL 2022

08/07/2019

Il Parma ha rinnovato il contratto del tecnico Roberto D'Aversa fino al 2022: "Prima ancora di andare in vacanza ci siamo trovati con la società per continuare un percorso che mi auguro possa darci altre soddisfazioni come quelle passate, la firma di oggi è stata una formalità. Ripartiamo vogliosi dopo un campionato nel quale abbiamo ottenuto la salvezza, questo deve renderci orgogliosi ma non appagati; vogliamo consolidare la categoria e cercare di migliorarci". "Siamo davvero contenti – ha dichiarato il presidente Pietro Pizzarotti – che di fatto certifica la volontà di entrambi di proseguire il lavoro svolto e di fortificare le fondamenta di un progetto con la volontà di continuare a toglierci insieme delle grandi soddisfazioni".