PARMA, IL DS FAGGIANO: "PARLEREMO DI INGLESE, SEPE E GRASSI COL NAPOLI"

24/04/2019

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato dei giocatori in arrivo dal Napoli. "Non abbiamo parlato con Giuntoli di Inglese anche perché il giocatore non sta bene fisicamente. Per noi è un giocatore fondamentale e si può dire che abbiamo costruito il Parma intorno alla sua figura. Al momento siamo focalizzati sulla salvezza, non abbiamo in testa altre cose. Grassi? È un giocatore che può esplodere da un momento all’altro, spero sia più fortunato perché è sempre stato condizionato dagli infortuni che lo hanno frenato. Sepe? Si sta comportando bene, è anche un uomo spogliatoio che riesce a trasmettere tanto fuori dal campo. Siamo molto felici del suo approccio e del suo apporto alla causa parmense", ha detto a a Radio Kiss Kiss Napoli.