PARMA, IDEA DESTRO PER L'ATTACCO

11/05/2019

Il Parma sonda il mercato a caccia partente Roberto Inglese. Stando al Corriere dello Sport ci sono diversi nomi sulla lista dei desideri dei ducali, ma in pole ci sarebbe Mattia Destro. L'attaccante del Bologna non dovrebbe infatti rinnovare con i rossoblù e potrebbe accettare una nuova sfida per rilanciarsi.