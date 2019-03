PALERMO, HAAS: "NON PENSO ALL'ATALANTA"

27/03/2019

Nicolas Haas è in prestito al Palermo dall'Atalanta, ma non pensa proprio a cosa vorrà fare al termine della stagione. "Questa è una questione che adesso per me non ha alcun valore - dice - , sono concentrato solo su queste ultime nove partite di campionato. Dobbiamo vincerle tutte e se ci riuscissimo saremmo direttamente in serie A: questo è l'unico obiettivo che abbiamo noi giocatori, che ha la società e la piazza. Sto pensando solamente a questo".