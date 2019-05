PALERMO, DELIO ROSSI AI SALUTI

31/05/2019

"C'è una sentenza e ha deciso un tribunale. Per me, che sono un uomo di campo, è faticoso dare un giudizio su quello che decide un tribunale. Dico solo che i campionati dovrebbero essere decisi dal campo". Lo ha detto l'allenatore del Palermo, Delio Rossi, in una lunga intervista al sito ufficiale del club che sembra di commiato. "A me dispiace che non sia stata data la possibilità di giocare i playoff - dice Rossi - Ho firmato per un mese con l'eventualita' di fare i playoff e provare a centrare l'obiettivo attraverso gli spareggi. C'erano delle situazioni pregresse, da quello che presumo, e quindi ha deciso un tribunale. Vorrei che la gente capisse che Palermo è un patrimonio di tutti, non solo di chi gioca o è amante del calcio".