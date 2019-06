NON SOLO IL LECCE SU DRAGOWSKI

15/06/2019

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Lecce è sempre vigile su Bartlomiej Dragowski, portiere di proprietà della Fiorentina reduce dall’ultima stagione a Empoli. Per l’estremo difensore, però, occhio alla concorrenza del Bournemouth. Per il centrocampo sondato Afriye Acquah dell’Empoli, ma piace anche Raman Chibsah del Frosinone.