NAPOLI, PRONTO L'ASSALTO A RODRIGO

28/05/2019

Rinforzato il reparto arretrato con l'acquisto di Di Lorenzo, in casa Napoli è tempo di pensare a quello offensivo, con Rodrigo Moreno Machado che è in cima alla lista dei desideri. Stando a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrebbe riattivato i contatti con il Valencia per portare l'attaccante spagnolo, classe 1991, a Napoli. A complicare la trattativa ci sono però le cifre del possibile affare. Rinnovato nel novembre del 2017 il proprio contratto con i Pipistrelli fino al 30 giugno 2020, Rodrigo è infatti protetto da una clausola di 120 milioni, ma gli azzurri sperano di poter trattare e chiudere ad una cifra molto inferiore (40 l'offerta almeno 60 la richiesta) per portarlo in Serie A.