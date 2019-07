NAPOLI, JAMES NON CONVOCATO DAL REAL

09/07/2019

James Rodriguez è più vicino al Napoli. Il 28enne centrocampista colombiano non è stato inserito nella lista dei 29 giocatori che parteciperanno alla tournée in Nord America, a conferma del fatto che per l'allenatore Zinedine Zidane sia fuori dal progetto tecnico dei blancos. Per Rodriguez sembra sempre più probabile l'approdo alla corte di Carlo Ancelotti.