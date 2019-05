NAPOLI, INTESA CON RAIOLA PER LOZANO

04/05/2019

L'incontro chiarificatore con Insigne è servito al Napoli per impostare anche una nuova operazione di mercato. I recenti colloqui tra Mino Raiola, Ancelotti e De Laurentiis pare abbiano portato infatti a pianificare un'importante operazione per la prossima stagione. Stando al Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe approfittato dell'occasione per raggiungere un'intesa con Hirving Lozano per un contratto fino a giugno 2024. Un colpo molto atteso a Napoli, con AdL pronto a sborsare 40 milioni per il giocatore del PSV Eindhoven.