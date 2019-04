NAPOLI, INSIGNE: "MAI DETTO CHE A GIUGNO ANDRO' VIA"

07/04/2019

"Non ho mai detto che a giugno andrò via. Sono state riportate male le mie parole. Io qui sto benissimo e ho sempre dato il massimo, finché resterò continuerò a farlo". Prima della gara contro il Genoa, Lorenzo Insigne è intervenuto per fare chiarezza dopo l'intervista al Corriere dello Sport. "Sono orgoglioso di giocare nell'unica squadra che mette sempre in difficoltà la Juve. Ci sono rimasto male, leggo che avrei scelto Raiola per andare via... Io sono concentrato sul Napoli e andiamo avanti insieme".