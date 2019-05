NAPOLI, DI LORENZO CHIAMA: "SAREBBE UN SOGNO"

21/05/2019

Di Lorenzo, intervistato in esclusiva da 'Il Corriere dello Sport', non nasconde che le voci che lo accostano al Napoli per la prossima stagione gli fanno molto piacere: "Sarebbe un sogno, fatemi sognare. E poi penso che i rapporti tra i club hanno portato in passato a operazioni come Hysaj, Mario Rui, Valdifiori. Quasi come se fosse un messaggio del destino".