NAPOLI, ADL: "VOGLIO QUAGLIARELLA"

24/05/2019

Aurelio de Laurentiis ha aperto le porte a un possibile ritorno al Napoli di Fabio Quagliarella. "Credo che meriterebbe questa occasione - ha svelato il presidente azzurro al Corsport - . Io penso che non sia una questione economica né per noi e neanche per lui, ma una soluzione romantica per chiudere la propria carriera in quella Napoli che lui, per quello che gli è successo, non ha potuto vivere come avrebbe voluto, e cioè gioiosamente".