NAPOLI, ADL: "JAMES? NON CAPISCO ATTEGGIAMENTO DEL REAL"

16/07/2019

Aurelio De Laurentiis si sofferma sulla questione James Rodriguez dal ritiro del Napoli a Dimaro. "Il Real lo dà in prestito al Bayern Monaco che fattura tre volte quello che fattura il Napoli e a noi chiede 42 mln? Non capisco. Vorrei vedere come lui ed Ancelotti dialogano insieme alla squadra. Se si potesse avere in prestito nessuno direbbe di no, perchè si potrebbe prendere qualcun altro. Avrei preso un calciatore che mi possa assicurare 30 gol insieme al nostro Milik", le parole del numero 1 azzurro. Sugli altri giocatori accostati ai campani: "Pepe? Può essere, ma magari anche un altro che non vi dico. Lozano? Ha caratteristiche diverse".