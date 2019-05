NAPOLI, ADL: "DE ROSSI LO PRENDEREI SUBITO"

19/05/2019

"De Rossi? Io lo prenderei subito". Aurelio De Laurentiis elogia il capitano della Roma che a fine anno dovrà lasciare il club giallorosso visto che non gli sarà rinnovato il contratto. "E' un giallo. Mi sono detto: 'Non è che hanno già venduto la Roma a qualcuno e nell'impegno di vendita c'è una pulizia del passato?'. Se no lo trovo uno sbaglio di tempi pazzesco", ha spiegato il presidente del Napoli che era al Circo Massimo di Roma per la Race for the Cure.