MOURINHO RIFIUTA LA CINA: NO A 100 MLN DEL GUANGZHOU

07/07/2019

Il grande rifiuto. José Mourinho ha detto no ai cinesi del Guangzhou Evergrande e a un contratto triennale da 100 milioni di euro (oltre 31 milioni netti a stagione), rispedendo al mittente l'offerta più alta della storia del calcio per un allenatore. Neppure una montagna di soldi ha convinto dunque lo Special One a trasferirsi in Cina per iniziare una nuova avventura professionale: vuole ripartire da un club europeo.