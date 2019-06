MONTOLIVO, SUGGESTIONE ATALANTA

26/06/2019

Possibile ritorno al passato per Riccardo Montolivo. Secondo quanto riferisce il Corriere di Bergamo, il centrocampista, terminata (male) la lunga esperienza al Milan (contratto in scadenza il 30 giugno), sarebbe stato contattato dall'Atalanta, club nel quale è cresciuto. I nerazzurri hanno qualche dubbio legato alle condizioni fisiche del centrocampista che nella scorsa stagione non hai giocato nemmeno una gara ufficiale.