MONTOLIVO, DOPO IL GALATASARAY SPUNTA IL MONZA

18/06/2019

Nelle ultime ore è spuntato il Galatasaray come possibile destinazione per Riccardo Montolivo, scaricato dal Milan a fine stagione. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, però, con il club turco non ci sarebbe ancora stato alcun contatto mentre invece un'ipotesi calda potrebbe essere quella del Monza di Berlusconi e Galliani in serie C. Una soluzione che permetterebbe al giocatore di rimanere a vivere a Milano.