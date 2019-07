MILAN, SUGGESTIONE MODRIC

16/07/2019

Il Milan coltiva il sogno Modric. Come riporta Sky Sport i dirigenti rossoneri hanno incontrato Vlado Lemic, agente del centrocampista del Real Madrid, per capire se ci sono i margini per un eventuale trasferimento a Milano. Il Diavolo conta sul fattore Boban, dato che l'attuale Cfo è molto amico dello stesso Modric. Al momento si tratta di una 'suggestione' ma il club di via Aldo Rossi monitora attentamente la situazione del Pallone d'Oro. Il 33enne ha un ingaggio di 12,5 milioni di euro (contratto fino al 2021) e i blancos, nell'ottica di un cambamento radicale, potrebbero liberarlo per puntare su altri giocatori (come è noto l'obiettivo numero uno per la mediana è Pogba).